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В Госдуме предложили делиться с россиянами доходами от продажи нефти и газа

В Госдуме предложили делиться с россиянами доходами от продажи нефти и газа

Впрочем, в правительстве РФ инициативу отклонили Депутат Госдумы Анжелика Глазкова предложила создать Фонд социальной справедливости, который будет перераспределять между россиянами часть доходов от экспорта природных ресурсов, пишет "Российская газета".

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