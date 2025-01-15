В Госдуме предложили делиться с россиянами доходами от продажи нефти и газа

Впрочем, в правительстве РФ инициативу отклонили Депутат Госдумы Анжелика Глазкова предложила создать Фонд социальной справедливости, который будет перераспределять между россиянами часть доходов от экспорта природных ресурсов, пишет "Российская газета".
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