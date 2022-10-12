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Аналитик РИА Новости раскрыл истинную цель объединения Европы в новом формате

Аналитик РИА Новости раскрыл истинную цель объединения Европы в новом формате

Журналист Даниил Низамутдинов раскрыл истинную цель объединения Европы в новом формате. Аналитик в своей авторской статье для РИА Новости заявил, что речь идет о проведенном на прошлой неделе в Праге саммите Европейского политического сообщества.

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