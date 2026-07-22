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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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25.00 – «Зенит» и «Спартак» не попадут в топ-3 по итогам сезона РПЛ. В последний раз это было в 2008-м

Букмекеры оценили шансы «Зенита» и «Спартака» не попасть в топ-3 по итогам сезона РПЛ. «Тенниси» дает коэффициент 25.

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