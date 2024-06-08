11 удивительных малоизвестных фактов об Альберте Эйнштейне

Альберт Эйнштейн — один из самых известных ученых в мире. Его знаменитый образ со взъерошенными волосами настолько укрепился в сознании людей, что именно он в первую очередь ассоциируется со словом «ученый».
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