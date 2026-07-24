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Царьград

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Эксперт Виталий Бойко рассказал, как тушат пожары в небоскрёбах

Эксперт Виталий Бойко рассказал, как тушат пожары в небоскрёбах

Эксперт по пожарной безопасности Виталий Бойко объяснил, как тушат пожары в высотных зданиях, достигающих более 100 метров.

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