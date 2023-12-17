Медведев предрек всенародную победу России в спецоперации

Российская сторона одержит всенародную победу в специальной операции на Украине. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев во время съезда политической партии «Единая Россия».
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