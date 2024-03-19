Врач Волкова перечислила ошибки, которые могут испортить завтрак

Привычка пить кофе натощак может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Врач Екатерина Волкова рекомендует уделить внимание первому приему пищи, так как это запускает множество процессов в организме, уточнив, что оргазм просыпается в 5-6 утра.