Врач Волкова перечислила ошибки, которые могут испортить завтрак

Привычка пить кофе натощак может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Врач Екатерина Волкова рекомендует уделить внимание первому приему пищи, так как это запускает множество процессов в организме, уточнив, что оргазм просыпается в 5-6 утра.
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