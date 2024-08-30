Чем арест Дурова обернётся для Telegram, рассказали эксперты

Сможет ли Павел Дуров защитить свое детище – Telegram, и какие факторы повлияют на конфиденциальность общения в интернете? Эксперты обсудили новый виток информационной войны и дальнейшую судьбу популярного мессенджера.
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