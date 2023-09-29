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Геймер слил в сеть секретные чертежи американского боевого вертолета

Геймер слил в сеть секретные чертежи американского боевого вертолета

Global Look Press/Keystone Press Agency/Mohammed Turabi Секретные чертежи боевого вертолета AH-64D Apache Longbow, стоящего на вооружении США, опубликовали на форуме многопользовательской онлайн-игры War Thunder.

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