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Ходар после выхода в 6-й четвертьфинал: «Мой ДНК – это сражаться до конца, выкладываться на полную и никогда не сдаваться»

Рафаэль Ходар прокомментировал победу над Кеи Нисикори во втором круге турнира в Вашингтоне (6:3, 6:2).

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