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В РПЦ объяснили статистику супружеских измен влиянием массовой культуры

В РПЦ объяснили статистику супружеских измен влиянием массовой культуры

Популяризация супружеских измен в массовой культуре привела к печальной статистике. Об этом в интервью РИА Новости рассказал зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

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