Новые анекдоты

Обхохочешься

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Если вам в баре улыбнулась девушка - очевидно, у неё нет денег. А если вы улыбнулись в ответ - очевидно, у вас деньги ЕЩЕ есть.

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Комментарии
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Михаил Степанченко
Начинающий кинорежиссёр спит с женщинами, которых снимает в своих фильмах. Известный кинорежиссёр снимает в своих фильмах женщин, с которыми спит.
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2
11 час.
Andrew Kley
Михаил Степанченко
Начинающий кинорежиссёр спит с женщинами, которых снимает в своих фильмах. Известный кинорежиссёр снимает в своих фильмах женщин, с которыми спит.
А с кем спать кинорежиссёру мультфильмов?
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9 час.
Fesko Yury
Andrew Kley
А с кем спать кинорежиссёру мультфильмов?
Со старухой Шапокляк или с Лунтиком- на выбор
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7 час.

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