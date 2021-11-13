Новые анекдоты

Если вам в баре улыбнулась девушка - очевидно, у неё нет денег. А если вы улыбнулись в ответ - очевидно, у вас деньги ЕЩЕ есть.
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Михаил Степанченко
Начинающий кинорежиссёр спит с женщинами, которых снимает в своих фильмах. Известный кинорежиссёр снимает в своих фильмах женщин, с которыми спит.
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11 час.
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Andrew Kley
Михаил Степанченко
Начинающий кинорежиссёр спит с женщинами, которых снимает в своих фильмах. Известный кинорежиссёр снимает в своих фильмах женщин, с которыми спит.
А с кем спать кинорежиссёру мультфильмов?
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9 час.
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