Новый Mitsubishi Pajero получит рамную конструкцию и семь режимов движения

Mitsubishi представит новый Pajero 2 сентября 2026 года, сообщает Carscoops. На распространенном изображении японский автопроизводитель показал лестничную раму и систему подвески будущего внедорожника, который составит конкуренцию Toyota Land Cruiser и Nissan Patrol.
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