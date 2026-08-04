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Газета.ру

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Новый Mitsubishi Pajero получит рамную конструкцию и семь режимов движения

Новый Mitsubishi Pajero получит рамную конструкцию и семь режимов движения

Mitsubishi представит новый Pajero 2 сентября 2026 года, сообщает Carscoops. На распространенном изображении японский автопроизводитель показал лестничную раму и систему подвески будущего внедорожника, который составит конкуренцию Toyota Land Cruiser и Nissan Patrol.

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