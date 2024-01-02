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Кристиан Вуд сдержал обещание и подарил маме дом до 30-летия

Кристиан Вуд сдержал обещание и подарил маме дом до 30-летия

Бигмен «Лейкерс» рассказал о том, что порадовал маму под Новый год. «Жизненная цель. Обещал маме, когда мне было 18 и я был без денег, что куплю дом ее мечты до 30-летия.

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