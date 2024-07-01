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На рэпера Канье Уэста подали в суд бывшие сотрудники

На рэпера Канье Уэста подали в суд бывшие сотрудники

Визит рэпера Канье Уэста (Йе) в Москву стал самым обсуждаемым событием минувших выходных. Знаменитый американский артист приехал в Россию на частное мероприятие, а заодно стал присматривать площадки для возможного выступления.

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