Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Зеленский возложил на Байдена ответственность за достижение мира

Зеленский возложил на Байдена ответственность за достижение мира

Украина может добиться мира на своих условиях только при помощи США. Для этого президент Владимир Зеленский (срок полномочий истек в мае) отправится в США со своим планом, который он покажет уходящему американскому главе государства Джо Байдену.

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