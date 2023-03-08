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«МЮ» и «Ман Сити» думают о трансфере Мак Аллистера, «Челси» и «Ливерпулю» он тоже интересен. «Брайтон» рассчитывает получить 60+ млн фунтов

«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» интересуются Алексисом Мак Аллистером.  Об этом рассказал журналист CBS Sports Бен Джейкобс.

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