Местный житель тащит обломок хвостовой части крылатой ракеты 9М728 комплекса "Искандер-М", запущенной сегодня утром по заводу "Южмаш" в Днепропетровске.
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Местный житель тащит обломок хвостовой части крылатой ракеты 9М728 комплекса "Искандер-М", запущенной сегодня утром по заводу "Южмаш" в Днепропетровске.
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