"Поймёт ли народ и армия Путина?": Баранец назвал самый опасный момент переговоров с Трампом

АндрейБорков

Не надо додумывать за Путина и бежать с барабаном впереди паровоза, товарищ полковник! Если ты чего то не знаешь или не в курсе каких то решений того же Путина, то это не значит, что все плохо или хорошо. Политика дело очень грязное, а Путин в любом случае будет отстаивать интересы России. Поживем - увидим. Не надо предполагаемое выдавать за действительное!