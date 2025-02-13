Кремль официально подтвердил, что состоялся разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, который длился примерно полтора часа.
"Поймёт ли народ и армия Путина?": Баранец назвал самый опасный момент переговоров с Трампом
Комментарии
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АндрейБорков
Не надо додумывать за Путина и бежать с барабаном впереди паровоза, товарищ полковник! Если ты чего то не знаешь или не в курсе каких то решений того же Путина, то это не значит, что все плохо или хорошо. Политика дело очень грязное, а Путин в любом случае будет отстаивать интересы России. Поживем - увидим. Не надо предполагаемое выдавать за действительное!
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21 час.
Игорь Васиков
Возвращение земель в их исторические государства, будет гарантией безопасности людей.
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20 час.
B
Badi
Я так и представляю новую карту поле СВО...только желтый цвет повыше...
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18 час.
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