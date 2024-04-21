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Огонь, вода и отдых на природе: шоу спасателей ´С Огоньком´ на радио ZefirFM.

Огонь, вода и отдых на природе: шоу спасателей ´С Огоньком´ на радио ZefirFM.

Гостями очередного шоу ´С Огоньком´ на Zefir.fm стали представитель Бобруйской горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Игорь Солонович и председатель городской организации ОСВОД Вячеслав Кравченко.

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