Пожилой житель Ленобласти был укушен змеей и доставлен в больницу

Пожилой мужчина из Ленинградской области был госпитализирован в Санкт-Петербург после укуса змеи. Инцидент произошел в поселке Ульяновка Тосненского района, где 68-летний житель во время прогулки столкнулся с змеей.
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