PRIMPRESS.RU
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

PRIMPRESS.RU

288 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Шурканцев
    Капиталистам и Западным прихвостням за "Счастье" запретить  память народа такие ,как "Бессмертный полк" и "1-во Майск...«Праздника не буд...
  • Лидия Курзаева
    "Пенсионеров ждет большой сюрприз"   Прочитала, обрадовалась, думаю ну, наконец то вспомнили про пенсионеров.   А ока...Пенсии пересчитаю...
  • Борис Леонтьев
    Короче пенсию увеличат только тем счастливчикам, которые удосужились дотянуть до 80-и. Остальным как всегда вместо до...Пенсии пересчитаю...

Озвучена предварительная дата завершения отопительного сезона во Владивостоке

Озвучена предварительная дата завершения отопительного сезона во Владивостоке

Отопительный сезон во Владивостоке может завершиться уже завтра, 24 апреля, сообщает PRIMPRESS. Специалисты по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации города объясняют решение стабильной среднесуточной температурой воздуха за последние пять дней.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх