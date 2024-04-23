Озвучена предварительная дата завершения отопительного сезона во Владивостоке

Отопительный сезон во Владивостоке может завершиться уже завтра, 24 апреля, сообщает PRIMPRESS. Специалисты по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации города объясняют решение стабильной среднесуточной температурой воздуха за последние пять дней.
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