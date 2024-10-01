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Игрок "Рейнджерс" Панарин: так соскучился по России, что ищу во всем минусы

Игрок "Рейнджерс" Панарин: так соскучился по России, что ищу во всем минусы

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин в интервью на YouTube-канале "Респиратор Бабушкина" заявил, что в США нормально относятся к представителям России, и отметил, что соскучился по своей стране.

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