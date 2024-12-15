36 вопросов, которые приводят к любви

Открытость способствует развитию отношений в паре. Люди всегда стремятся узнать друг друга лучше. Как это сделать? Психолог Артур Арон подобрал 36 вопросов, вместе ответив на которые, вы, вероятно, сможете создать крепкий и счастливый союз.