Володин: НАТО разрушит Европейский союз

НАТО разрушит Европейский союз, такое мнение выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин.«Вашингтон при помощи НАТО разрушает Евросоюз, а европейские государства из-за утраченного суверенитета остаются с проблемами, которые решить непросто», - написал он в своем Telegram-канале.