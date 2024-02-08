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Володин: НАТО разрушит Европейский союз

Володин: НАТО разрушит Европейский союз

НАТО разрушит Европейский союз, такое мнение выразил спикер Госдумы Вячеслав Володин.«Вашингтон при помощи НАТО разрушает Евросоюз, а европейские государства из-за утраченного суверенитета остаются с проблемами, которые решить непросто», - написал он в своем Telegram-канале.

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