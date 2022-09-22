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Эрдоган: «Обмен пленными между Россией и Украиной при посредничестве Турции — важный шаг к прекращению войны»

Эрдоган: «Обмен пленными между Россией и Украиной при посредничестве Турции — важный шаг к прекращению войны»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал состоявшийся обмен между Россией и Украиной. По словам Эрдогана, к этому обмену он лично приложил все усилия, и эта работа «увенчалась успехом».

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