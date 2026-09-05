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Овчинский рассказал о фотовыставке в честь 70-летия развития строительной отрасли Москвы

Овчинский рассказал о фотовыставке в честь 70-летия развития строительной отрасли Москвы

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский сообщил, что с 5 сентября по 4 октября в парке «Ходынское поле» пройдет фотовыставка к 70-летию Дня строителя .

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