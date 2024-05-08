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Открытие мемориальной доски состоялось в Дагестане

Открытие мемориальной доски состоялось в Дагестане

В преддверии Дня Победы, в Хасавюрте на территории гимназии №1 состоялось открытие мемориальной доски выпускнику учреждения, погибшему при исполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции Азамату Дагировичу Моллаеву.

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