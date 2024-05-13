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Макдэвид впервые в этом плей-офф остался без очков. У капитана «Эдмонтона» 4 броска за 29:42 в 3-м матче с «Ванкувером»

Капитан «Эдмонтона» не отметился результативными действиями в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Ванкувером» (3:4, 1-2).

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