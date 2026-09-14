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Аргументы и Факты

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Не менее 21 человека погибли в массовом ДТП в ЮАР

Не менее 21 человека погибли в массовом ДТП в ЮАР

По меньшей мере 21 человек погиб при столкновении двух микроавтобусов и ещё одного автомобиля на трассе N1 в ЮАР, сообщает KP.

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