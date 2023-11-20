Полиция завершила проверку слов Симоньян о ядерном взрыве над Сибирью

Правоохранители не увидели нарушений в высказывании главреда RTГлавное управление МВД по Москве не нашло нарушений в словах главреда телеканала RT Маргариты Симоньян, предложившей применить ядерное оружие в небе над Сибирью.
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