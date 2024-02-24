МО показало захваченный в цехах АКХЗ командный пункт с терминалами Starlink

Минобороны опубликовало 24 февраля кадры работы штурмовых групп Вооруженных сил (ВС) РФ на Авдеевском коксохимическом заводе (АКХЗ) в ходе освобождения города и образцов вооружения украинских военных, которые были захвачены в цехах предприятия.