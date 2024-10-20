В Молдавии заявили о подозрительном росте явки на зарубежных участках

Срочное обращение в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) Молдовы с требованием прекратить массовые фальсификации на зарубежных избирательных участках, где наблюдается необоснованный резкий рост явки, направил бывший президент Молдавии и лидер оппозиционной Партии коммунистов Владимир Воронин.
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