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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Далин о допуске россиян: «На конгрессе IBU 90% участников поддержали подход, в соответствии с которым рассматривается этот вопрос»

Экс-глава Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин заявил, что 90% участников конгресса IBU поддержали текущий подход организации к вопросу отстранения россиян.

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