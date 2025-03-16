В поликлиники Петербурга поступило более 400 новых приборов и медицинских аппаратов

В петербургские поликлиники поставлено 403 единицы медицинского оборудования. Губернатор Северной столицы Александр Беглов отметил, что это всего лишь четверть от запланированного к приобретению на текущий год.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии