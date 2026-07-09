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Кухня и дом

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Как выбрать ламинат в 2025 году: тренды, текстуры и мой личный опыт

Как выбрать ламинат в 2025 году: тренды, текстуры и мой личный опыт

Когда я впервые задумалась об обновлении пола, то, честно говоря, растерялась. Казалось бы, ламинат — простое и понятное покрытие, но зайдя в салон, я увидела сотни вариантов, отличающихся не только цветом, но и тактильными ощущениями, форматом и даже степенью безопасности.

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