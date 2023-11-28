Губернатор Петербурга рассказал, как будет жить город в исключительной погодной обстановке

Губернатор Александр Беглов провел экстренное совещание с членами правительства Санкт-Петербурга и городского штаба по благоустройству, на котором принял доклады о работе всех служб по ликвидации последствий циклона, накрывшего город минувшей ночью.
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