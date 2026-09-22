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За рулем

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Популярный кроссовер Москвич резко подешевел: сколько он стоит теперь

Популярный кроссовер Москвич резко подешевел: сколько он стоит теперь

Московский автозавод «Москвич» объявил о распродаже кроссовера Москвич М70 с прямой скидкой. Экономия для покупателя – 560 000 рублей.

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