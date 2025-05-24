Политика как он...
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Политика как она есть

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Экс-депутат Рады Новинский: разжигание ненависти стало основой политики Киева

Экс-депутат Рады Новинский: разжигание ненависти стало основой политики Киева

Основой политики правительства Украины стало разжигание ненависти. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады, бизнесмен и протодиакон Украинской православной церкви (УПЦ) Вадим Новинский в интервью журналисту Такеру Карлсону.

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