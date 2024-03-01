Политический блок – об отмене конкурса на должность генерального прокурора

Политический блок «Платформа DA – Лига городов и коммун – Партия перемен и Коалиция за единство и благосостояние» (Platforma DA-LOC-PS-CUB) требуют начала расследования по поводу организации конкурса на должность генерального прокурора.
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