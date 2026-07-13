Эдриан Ньюи: «Первая часть пакета обновлений «Астон Мартин» будет готова к этапу в Венгрии, а вторая – к этапу в Зандворте»

Руководитель «Астон Мартин» Эдриан Ньюи рассказал, как команда оказалась в ситуации, когда ей пришлось отказаться от обновлений по ходу первой части сезона, чтобы сосредоточиться на одном крупном пакете – который, как ожидается, должны привезти на этап в Венгрии.