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Эдриан Ньюи: «Первая часть пакета обновлений «Астон Мартин» будет готова к этапу в Венгрии, а вторая – к этапу в Зандворте»

Руководитель «Астон Мартин» Эдриан Ньюи рассказал, как команда оказалась в ситуации, когда ей пришлось отказаться от обновлений по ходу первой части сезона, чтобы сосредоточиться на одном крупном пакете – который, как ожидается, должны привезти на этап в Венгрии.

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