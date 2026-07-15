Застреливший подростка-грабителя фермер избежал уголовного преследования

Фермеру из Дербишира (Великобритания) Робу Ломасу, который застрелил 19-летнего грабителя Маркуса Смита в своем доме, не будут предъявлены уголовные обвинения, поскольку Королевская прокурорская служба признала его действия законной самообороной с использованием легально хранившегося огнестрельного оружия .
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