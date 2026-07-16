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Более 200 участников фестиваля «Энергия талантов» встретились в Москве

Более 200 участников фестиваля «Энергия талантов» встретились в Москве

Фестиваль «Энергия талантов» ежегодно открывает новые имена. В этом году его финал, который начался 16 июля в московском культурном центре «Строгино», собрал более двухсот участников из 41 дочерних обществ «Роснефти».

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