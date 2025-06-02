Турция рассчитывает на подвижки на переговорах о прекращении огня

В администрации президента Турции выразили надежду на то, что намеченные на понедельник переговоры между российской и украинской делегациями в Стамбуле окажутся результативными и поспособствуют продвижению в вопросе прекращения боевых действий.
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