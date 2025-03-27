Живёте с гастритом и устали от строгих ограничений в еде

Коктейли Energy Diet могут стать вашим союзником в борьбе за комфортное пищеварение! Чем они при гастрите полезны? * лёгкость для желудка: жидкая консистенция снижает механическую нагрузку на воспалённую слизистую, что особенно важно в периоды обострения.
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