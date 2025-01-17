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Водитель угнанного внедорожника арестован за нападение на храм во Владивостоке

Водитель угнанного внедорожника арестован за нападение на храм во Владивостоке

Во Владивостоке суд заключил под стражу водителя, который на угнанном внедорожнике таранул двери храма и столкнулся с полицией, пытаясь скрыться.

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