"Мы готовы": Мерц внезапно обратился к Путину прямо из Киева

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время необъявленного визита в Киев обратился к президенту России Владимиру Путину и заявил о готовности к мирным переговорам по Украине.
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