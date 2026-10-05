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Царьград

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"Мы готовы": Мерц внезапно обратился к Путину прямо из Киева

"Мы готовы": Мерц внезапно обратился к Путину прямо из Киева

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время необъявленного визита в Киев обратился к президенту России Владимиру Путину и заявил о готовности к мирным переговорам по Украине.

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