Минобороны сообщило о поражении штурмовой группы бригады «Азов»

Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил (ВС) РФ на краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества нанесли поражение штурмовой группе формирования «Азов» (террористическая организация, запрещенная на территории РФ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии