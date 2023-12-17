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Минобороны сообщило о поражении штурмовой группы бригады «Азов»

Минобороны сообщило о поражении штурмовой группы бригады «Азов»

Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил (ВС) РФ на краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества нанесли поражение штурмовой группе формирования «Азов» (террористическая организация, запрещенная на территории РФ).

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