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Автомобиль сбил двух перебегавших дорогу пешеходов в Москве

Автомобиль сбил двух перебегавших дорогу пешеходов в Москве

Александр Казаков/Известия Два человека пострадали на 13-й Парковой улице на востоке Москвы, где автомобиль совершил наезд на пешеходов, сообщил в понедельник, 18 декабря, столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

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