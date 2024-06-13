"Завод имени Дегтярёва" хочет отсудить больше 2 млн рублей у фирмы брата Галкина* К фирме брата признанного в РФ иноагентом Максима Галкина* Дмитрия «Оружейные мастерские» подали исковое заявление о задолженности по договору поставки на сумму 2,1 миллиона рублей.